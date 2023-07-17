В Днепре на мосту противотанковый еж навсегда остановил мотоциклиста

21-летний водитель «Honda CB400SF» во время движения по Южному мосту в сторону улицы Гаванской не справился с управлением и въехал в противотанкового ежа. При падении мужчина распорол себе живот и скончался на месте ДТП. Все обстоятельства аварии устанавливали правоохранители. Источник: «Днепр Оперативный» Читайте также: В Днепре собака попала в бетонную ловушку: ее спасали ГСЧС-ники Легкоатлет из […]

21-летний водитель «Honda CB400SF» во время движения по Южному мосту в сторону улицы Гаванской не справился с управлением и въехал в противотанкового ежа. При падении мужчина распорол себе живот и скончался на месте ДТП.

Все обстоятельства аварии устанавливали правоохранители.

Источник: «Днепр Оперативный»

Читайте также:

Українська Русский

Автор: