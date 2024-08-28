Авто взрывом забросило на крышу: появились фото с места ракетного удара в Кривом Роге, где пострадали 8 человек

Появились фото с места ракетного удара в Кривом Роге.

В среду, 28 августа, враг снова нанес удар по Кривому Рогу. Целили в мирное население. Ракета попала по гражданскому объекту, сообщили в ГСЧС.

В результате обстрела повреждены боксы для ремонта автомобилей и транспортные средства. Спасатели проводят обследование территории.

Сейчас известно о восьми людях, которые ранены из-за вражеского удара в Кривом Роге, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

В больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали мужчин – от 29 до 64 лет, пострадали 54-летняя женщина и 18-летний парень, они будут лечиться амбулаторно.

Повреждены также многоэтажки, 12 автомобилей, произошел пожар. В городе поврежден гаражный кооператив.

Развернутый городской штаб помощи людям из пострадавших домов. Адрес – Героев Подпольщиков 36а (СШ №17).

Поисково-спасательная операция продолжается.

Взрыв был настолько сильным, что машины позабрасывало на крышу.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: