Авто взрывом забросило на крышу: появились фото с места ракетного удара в Кривом Роге, где пострадали 8 человек

В среду, 28 августа, враг снова нанес удар по Кривому Рогу. Целили в мирное население. Ракета попала по гражданскому объекту, сообщили в ГСЧС.
В результате обстрела повреждены боксы для ремонта автомобилей и транспортные средства. Спасатели проводят обследование территории.
Сейчас известно о восьми людях, которые ранены из-за вражеского удара в Кривом Роге, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.
В больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали мужчин – от 29 до 64 лет, пострадали 54-летняя женщина и 18-летний парень, они будут лечиться амбулаторно.
Повреждены также многоэтажки, 12 автомобилей, произошел пожар. В городе поврежден гаражный кооператив.
Развернутый городской штаб помощи людям из пострадавших домов. Адрес – Героев Подпольщиков 36а (СШ №17).
Поисково-спасательная операция продолжается.
Взрыв был настолько сильным, что машины позабрасывало на крышу.
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