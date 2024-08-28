Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Авто взрывом забросило на крышу: появились фото с места ракетного удара в Кривом Роге, где пострадали 8 человек

Авто взрывом забросило на крышу: появились фото с места ракетного удара в Кривом Роге, где пострадали 8 человек

Сегодня 13:10
просмотров

Появились фото с места ракетного удара в Кривом Роге.

Новости Днепра про Авто взрывом забросило на крышу: появились фото с места ракетного удара в Кривом Роге, где пострадали 8 человек

В среду, 28 августа, враг снова нанес удар по Кривому Рогу. Целили в мирное население. Ракета попала по гражданскому объекту, сообщили в ГСЧС.

В результате обстрела повреждены боксы для ремонта автомобилей и транспортные средства. Спасатели проводят обследование территории.

Новости Днепра про Авто взрывом забросило на крышу: появились фото с места ракетного удара в Кривом Роге, где пострадали 8 человек

Сейчас известно о восьми людях, которые ранены из-за вражеского удара в Кривом Роге, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

В больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали мужчин – от 29 до 64 лет, пострадали 54-летняя женщина и 18-летний парень, они будут лечиться амбулаторно.

Повреждены также многоэтажки, 12 автомобилей, произошел пожар. В городе поврежден гаражный кооператив.

Развернутый городской штаб помощи людям из пострадавших домов. Адрес – Героев Подпольщиков 36а (СШ №17).

Новости Днепра про Авто взрывом забросило на крышу: появились фото с места ракетного удара в Кривом Роге, где пострадали 8 человек

Поисково-спасательная операция продолжается.

Новости Днепра про Авто взрывом забросило на крышу: появились фото с места ракетного удара в Кривом Роге, где пострадали 8 человек

Взрыв был настолько сильным, что машины позабрасывало на крышу.

Новости Днепра про Авто взрывом забросило на крышу: появились фото с места ракетного удара в Кривом Роге, где пострадали 8 человек

Читайте также:

Новости Днепра про Авто взрывом забросило на крышу: появились фото с места ракетного удара в Кривом Роге, где пострадали 8 человекУкраїнська Новости Днепра про Авто взрывом забросило на крышу: появились фото с места ракетного удара в Кривом Роге, где пострадали 8 человекРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине мужчина взорвал себя гранатой в автомобиле
    Новости Днепра
    Сегодня 10:30
    На Днепропетровщине мужчина взорвал себя гранатой в автомобиле

    В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина взорвал себя гранатой.

    До трех возросло количество погибших в результате обстрела Кривого Рога
    Новости Днепра
    Вчера 18:35
    До трех возросло количество погибших в результате обстрела Кривого Рога

    Поисковая операция продолжается.

    В Кривом Роге под завалами гостиницы ищут еще двух человек
    Новости Днепра
    Вчера 13:53
    В Кривом Роге под завалами гостиницы ищут еще двух человек

    Еще два человека могут находиться под завалами гостиницы в Кривом…

    «Смерть была очень быстрой»: волонтеры о найденных телах погибших в гостинице в Кривом Роге
    Новости Днепра
    Вчера 12:12
    «Смерть была очень быстрой»: волонтеры о найденных телах погибших в гостинице в Кривом Роге

    В Кривом Роге продолжается разбор завалов гостиницы, куда попала ракета…

    Последние новости

    Где в Днепре находится необычное здание с утками на фасаде: там собирались охотники и были коммуналки
    Где в Днепре находится необычное здание с утками на фасаде: там собирались охотники и были коммуналки

    В Днепре не так много домов времен Екатеринослава сохранилось и было реконструировано. Часть из них благодаря этому находится во все еще отличном состоянии. Одно из таких зданий находится на Староказацкой улице.

    Сегодня 15:00
    3
    просмотров
    Тут было Гульбище средней улицы и запрещали гулять гимназистам: история главной «артерии» Днепра
    Тут было Гульбище средней улицы и запрещали гулять гимназистам: история главной «артерии» Днепра

    Ежедневно по центральному проспекту Днепра проезжает тысячи автомобилей, троллейбусы, трамваи, тысячи пешеходов. Его можно назвать одной из главных транспортных «артерий» города. Проспекту едва ли не больше лет, чем городу. Первые поселения в центре появились еще до основания Екатеринослава.

    Сегодня 12:41
    5
    просмотров
    В центре Днепра на шесть месяцев могут перекрыть проезд по переулку по Южному
    В центре Днепра на шесть месяцев могут перекрыть проезд по переулку по Южному

    В центре Днепра перекроют переулок.

    Сегодня 12:30
    2
    просмотров
    Экстренные отключения света в Днепре отменены: произошли изменения в графиках
    Экстренные отключения света в Днепре отменены: произошли изменения в графиках

    В Днепре и области отменили экстренные отключения света.

    Сегодня 12:12
    5
    просмотров
    Удар по гражданскому объекту в Кривом Роге 28 августа: количество пострадавших увеличилось
    Удар по гражданскому объекту в Кривом Роге 28 августа: количество пострадавших увеличилось

    Количество пострадавших в результате сегодняшней атаки на Кривой Рог увеличилось.

    Сегодня 11:56
    3
    просмотров
    «Когда город в трауре, враг снова атакует»: в Кривом Роге попали ракетой по гражданскому объекту
    «Когда город в трауре, враг снова атакует»: в Кривом Роге попали ракетой по гражданскому объекту

    В Кривом Роге снова раздался взрыв.

    Сегодня 11:28
    4
    просмотров
    В сети появилось возможное видео драки в Днепре, во время которой пострадала активистка
    В сети появилось возможное видео драки в Днепре, во время которой пострадала активистка

    Появились детали конфликта, в ходе которого была избита местная активистка в Днепре.

    Сегодня 11:20
    6
    просмотров
    В Днепре неправильно припаркованный автомобиль заблокировал движение троллейбусов
    В Днепре неправильно припаркованный автомобиль заблокировал движение троллейбусов

    В Днепре автохам вызвал пробку.

    Сегодня 11:14
    3
    просмотров
    В водоемах Днепропетровщины снова зафиксировали холеровидный вибрион: где купаться опасно

    В некоторых водоемах Днепропетровщины купаться небезопасно.

    Сегодня 10:34
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина взорвал себя гранатой в автомобиле
    На Днепропетровщине мужчина взорвал себя гранатой в автомобиле

    В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина взорвал себя гранатой.

    Сегодня 10:30
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх