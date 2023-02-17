Авто «Мисс Украина Вселенная-2021» из Днепра обстреляли: неожиданная развязка истории (ВИДЕО)

Анна Неплях поделилась историей о том, как в нее "стреляли", но развязка удивила.

16 февраля стало известно, что машину «Мисс Украина-Вселенная» Анны Неплях обстреляли. Девушка опубликовала сторис в своем Instagram, где рассказала, что с ней произошла странная история. Она ехала на своей машине по Киеву и вдруг услышала звук, похожий на выстрел. Модель испугалась, а потом увидела, что заднее стекло авто потрескалось и разбилось.

Девушка пошутила, что ее машина теперь кабриолет и отметила, что это не испортит планы на день.

Неплях стал «героиней криминальных хроник», потому что СМИ подхватили эту историю и написали о том, что машину известной модели обстреляли. Через несколько часов Анна рассказала, что произошло на самом деле.

По словам Анны, после резонанса в СМИ ей начали звонить правоохранители, которые хотели узнать подробности инцидента. Впрочем, как оказалось, девушку испугал… камень.

Неплях рассказала, что утром она ехала на бульваре Леси Украинки в Киеве и собиралась разворачиваться, но услышала звук, похожий на выстрел. После этого Анна заметила, что заднее стекло ее машины разбито. Позже оно рассыпалось. Приехав домой, в машине Анна нашла камень, который мог повредить ее авто.

Кроме того, что на меня свалилось с неба, у меня объяснений нет, – говорит Анна.

Анна поблагодарила правоохранителей, которые волновались за нее и звонили, чтобы разобраться в деле.

Тот самый камень, который наделал беды.

Более подробный рассказ в видео:

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