Августовский парад планет: когда жителям Днепра созерцать уникальное явление

28 августа в небе можно будет наблюдать парад планет. В ряд выстроятся Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна. Все они будут по одну сторону от Солнца в секторе, вероятно около 160 градусов.
Если будет ясная погода, то жители Днепра также смогут увидеть парад планет невооруженным глазом. Правда, без специального оборудования будет видно не все. Нептун и Уран – только с телескопом. «Спрячется» также Меркурий — его видимость составляет менее часа, он располагается очень низко у горизонта и теряется в первых солнечных лучах.
Чтобы увидеть парад планет необходимо выбрать правильное время: следует узнать время рассвета в месте вашего нахождения и начать наблюдение не менее часа до него. Чтобы проверить, как и в какое время выравнивание планет будет видно из вашего местоположения, портал Starwalk Space рекомендует загрузить приложение Sky Tonight.
Это довольно редкий парад планет, ведь в ряд «выстроятся» сразу шесть небесных тел.
В следующий раз парад планет можно будет увидеть только в январе 2025 года, а такой масштабный только в феврале.
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