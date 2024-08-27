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Августовский парад планет: когда жителям Днепра созерцать уникальное явление

Сегодня 21:50
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В небе над Днепром "сойдет" парад планет.

Новости Днепра про Августовский парад планет: когда жителям Днепра созерцать уникальное явление

28 августа в небе можно будет наблюдать парад планет. В ряд выстроятся Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна. Все они будут по одну сторону от Солнца в секторе, вероятно около 160 градусов.

Если будет ясная погода, то жители Днепра также смогут увидеть парад планет невооруженным глазом. Правда, без специального оборудования будет видно не все. Нептун и Уран – только с телескопом. «Спрячется» также Меркурий — его видимость составляет менее часа, он располагается очень низко у горизонта и теряется в первых солнечных лучах.

Чтобы увидеть парад планет необходимо выбрать правильное время: следует узнать время рассвета в месте вашего нахождения и начать наблюдение не менее часа до него. Чтобы проверить, как и в какое время выравнивание планет будет видно из вашего местоположения, портал Starwalk Space рекомендует загрузить приложение Sky Tonight.

Это довольно редкий парад планет, ведь в ряд «выстроятся» сразу шесть небесных тел.

В следующий раз парад планет можно будет увидеть только в январе 2025 года, а такой масштабный только в феврале.

  • 18 января 2025;
  • 28 февраля 2025;
  • 29 августа 2025 года.

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Новости Днепра про Августовский парад планет: когда жителям Днепра созерцать уникальное явлениеУкраїнська Новости Днепра про Августовский парад планет: когда жителям Днепра созерцать уникальное явлениеРусский

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