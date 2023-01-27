Авария на водопроводе: четыре города Днепропетровской области остались без воды

В пятницу, 27 января, в Синельниково произошла авария на магистральном трубопроводе водопровода «Днепр - Западный Донбасс».

Без водоснабжения остались жители Павлограда, Терновки, Першотравенска и Синельниково. Об этом сообщают на Facebook Терновского жилищно-коммунального предприятия.

Подача воды для жителей Терновки будет осуществляться в аварийном режиме из резервуаров 28 января с 08:00 до 10:00.

На Павлоград вода также будет подаваться из резервуаров.

В Першотравенске техническую воду будут подвозить по графику:

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