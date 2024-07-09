Авария на трубопроводе на ж/м Западный в Днепре: когда вернут воду

Ж/м Западный скоро вернут нормальное водоснабжение.

На жилмассиве Западном произошла авария на трубопроводе д900, из-за чего у жителей микрорайона исчезла вода.

С утра проблему устранили, заодно спустили воздух и дополнительно проверили сети. Впрочем, все это время водоснабжение было перекрыто. По состоянию на 17.30 вторника, 10 июля, идет заполнение системы водой. Для выхода на проектное давление нужно 2 часа, сообщили в местном водоканале.

Напомним, в Днепре утром возникли проблемы с водоснабжением.

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