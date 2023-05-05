Аварии на водопроводе: в Днепре и пригороде частично нет воды

Об этом сообщает горсовет.
По состоянию на 18.00 в связи с проведением аварийных работ по ул. Гали Мазуренко, 1, прекращено водоснабжение улиц Гали Мазуренко и Михайлова, а также по пер. Васильевский.
Также бригады КП «Днепропроводоканал» все еще работают на ликвидации аварийных ситуаций по следующим адресам:
Водоснабжение по этим адресам будет возобновлено после завершения работ.
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