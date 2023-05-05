Аварии на водопроводе: в Днепре и пригороде частично нет воды

В Днепре и поселке Новоалександровка часть жителей осталась без воды из-за проведения аварийных работ.

Об этом сообщает горсовет.

По состоянию на 18.00 в связи с проведением аварийных работ по ул. Гали Мазуренко, 1, прекращено водоснабжение улиц Гали Мазуренко и Михайлова, а также по пер. Васильевский.

Также бригады КП «Днепропроводоканал» все еще работают на ликвидации аварийных ситуаций по следующим адресам:

пос. Новоалександровка по ул. Центральная, 45. Приостановлено водоснабжение улиц: Шевченко, Центральная, Украинская и переулков: Кооперативный, Школьный, Мичурина, Тихий.

просп. Александра Поля, 127. Временно без воды жители трех домов на просп. Александра Поля, 125, 125А, 127.

Водоснабжение по этим адресам будет возобновлено после завершения работ.

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