Аварийные работы и отключение света: где сегодня в Днепре нет воды

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Князя Ярослава Мудрого, 5 прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Кроме того, из-за отключения света остались без воды жители:
Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.
Напомним, ранее мы писали, действуют ли сейчас графики отключения света в Днепре и области.
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