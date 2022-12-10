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Аварийные работы и отключение света: где сегодня в Днепре нет воды

Сегодня 10:38
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В субботу, 10 декабря, некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про Аварийные работы и отключение света: где сегодня в Днепре нет воды

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Князя Ярослава Мудрого, 5 прекращено водоснабжение:

  • ул. Князя Ярослава Мудрого, 16, 18, 20, 22.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Новости Днепра про Аварийные работы и отключение света: где сегодня в Днепре нет воды

Кроме того, из-за отключения света остались без воды жители:

  • ул. Николая Михновского, 2-31;
  • пров. Фестивального, 1-31;
  • просп. Мира, 1-95;
  • ул. Березинской, 22-61;
  • ул. Генерала Захарченко, 1-15;
  • пров. Свободного, 2-12;
  • ул. Усенко, 1-23;
  • ул. Донецкое шоссе, 97-137;
  • просп. Гагарина, 100-124;
  • просп. Слобожанского, 40-90;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 233;
  • просп. Петра Калнышевского, 1-72;
  • ул. Батумской, 8-64;
  • ул. Старочумацкой, 1, 10, 11;
  • ул. Квитки Цисык, 1-36;
  • ул. Яркой, 1-41;
  • ул. Дебальцевской, 21, 23, 28, 29;
  • ул. Осенней, 7-13;
  • ул. Кожемяки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
  • ул. Дарницкой, 4, 7, 9, 11;
  • ул. Маршала Малиновского, 6, 26, 34, 44, 60;
  • пров. Любарского, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.

Новости Днепра про Аварийные работы и отключение света: где сегодня в Днепре нет воды

Новости Днепра про Аварийные работы и отключение света: где сегодня в Днепре нет воды

Напомним, ранее мы писали, действуют ли сейчас графики отключения света в Днепре и области.

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Новости Днепра про Аварийные работы и отключение света: где сегодня в Днепре нет водыУкраїнська Новости Днепра про Аварийные работы и отключение света: где сегодня в Днепре нет водыРусский

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