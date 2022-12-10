Аварийные работы и отключение света: где сегодня в Днепре нет воды

Напомним, ранее мы писали, действуют ли сейчас графики отключения света в Днепре и области.

Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.

Кроме того, из-за отключения света остались без воды жители:

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Князя Ярослава Мудрого, 5 прекращено водоснабжение:

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

В субботу, 10 декабря, некоторые жители Днепра остались без воды.

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