Аварийные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды

Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.

Кроме того, из-за обесточивания прекращено водоснабжение:

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Доновского, 75, ул. Березинской, 66Д, ул. Северной, 34 и ул. Лабораторной, 2 прекращено водоснабжение:

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 28 декабря, некоторые жители Днепра остались без воды.

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