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Аварийные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды

Сегодня 10:22
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Сегодня, 28 декабря, некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про Аварийные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Доновского, 75, ул. Березинской, 66Д, ул. Северной, 34 и ул. Лабораторной, 2 прекращено водоснабжение:

  • ул. Зари;
  • ул. Трудовой;
  • ул. Карьерной;
  • ул. Строевой;
  • ул. Успенских;
  • ул. Березинской, 66-80;
  • пос. Александровка;
  • ул. Лабораторной.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Кроме того, из-за обесточивания прекращено водоснабжение:

  • ул. Николая Михновского, 2-31;
  • пров. Фестивального, 1-31;
  • просп. Мира, 1-95;
  • ул. Березинской, 22-61;
  • ул. Генерала Захарченко, 1-15;
  • пров. Свободного, 2-12;
  • ул. Усенко, 1-23;
  • ул. Донецкое шоссе, 97-137;
  • ул. Каверина, 26, 28.

Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.

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Новости Днепра про Аварийные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет водыУкраїнська Новости Днепра про Аварийные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет водыРусский

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