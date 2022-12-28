Аварийные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Доновского, 75, ул. Березинской, 66Д, ул. Северной, 34 и ул. Лабораторной, 2 прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Кроме того, из-за обесточивания прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.
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