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Аварийные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды

Сегодня 13:40
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Сегодня, 11 января, многие жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про Аварийные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, из-за обесточивания прекращено водоснабжение:

  • ул. Николая Михновского, 2-31;
  • пров. Фестивального, 1-31;
  • просп. Мира, 1-95;
  • ул. Березинской, 22-61;
  • ул. Генерала Захарченко, 1-15;
  • пров. Свободного, 2-12;
  • ул. Усенко, 1-23;
  • ул. Донецкое шоссе, 97-137;
  • просп. Слобожанского, 40-90;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 2-33;
  • просп. Петра Калнышевского, 1-72;
  • ул. Батумской, 8-64;
  • ул. Старочумацкой, 1, 10, 11;
  • ул. Квитки Цисык, 1-36;
  • ул. Яркой, 1-41;
  • ул. Дебальцевской, 21, 23, 28, 29;
  • ул. Осенней, 7-13;
  • ул. Кожемяки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
  • ул. Дарницкой, 4, 7, 9, 11.

Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ по ул. 93-й Холодноярской бригады, 6 прекращено водоснабжение:

  • ул. 93-й Холодноярской бригады;
  • ул. Воскресенской, 21, 21а;
  • ул. Короленко, 4, 6.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Напомним, ранее мы писали, что в ДТЭК рассказали, почему на Днепропетровщине введены экстренные отключения света.

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Новости Днепра про Аварийные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет водыУкраїнська Новости Днепра про Аварийные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет водыРусский

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