Аварийные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, из-за обесточивания прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.
Кроме того, в связи с проведением аварийных работ по ул. 93-й Холодноярской бригады, 6 прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что в ДТЭК рассказали, почему на Днепропетровщине введены экстренные отключения света.
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