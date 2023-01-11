Аварийные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды

Напомним, ранее мы писали, что в ДТЭК рассказали, почему на Днепропетровщине введены экстренные отключения света.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ по ул. 93-й Холодноярской бригады, 6 прекращено водоснабжение:

Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 11 января, многие жители Днепра остались без воды.

В Днепре проверяли информацию о минировании.

В Криворожском районе дети провалились под лед и погибли.

В супермаркетах Днепра часто можно увидеть таблички у камер хранения,…

Когда нужно платить за разбитый товар в супермаркетах: ответ Госпродпотребслужбы В супермаркетах Днепра часто можно увидеть таблички у камер хранения, где говорится, что: «администрация не несет ответственности если с вашими вещами что-то случится». Но в Госпродпотребслужбе иного мнения. Также часто в магазинах просят покупателей заплатить за нечаянно разбитый ими товар.… просмотров

В ДТЭК рассказали, почему на Днепропетровщине введены экстренные отключения света Сегодня, 11 января, в Днепре и области ввели экстренные отключения света. Поэтому графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. 2 просмотров