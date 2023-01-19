Аварийные работы: в Днепре сегодня некоторые жители остались без воды

Коммунальщики обещают вернуть воду в течение дня, как только ремонтные работы закончатся.

Как сообщили в КП «Днепропроводоканал», 19 января из-за аварийных работ без воды остались жители десятка домов:

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