Аварийные работы: в Днепре сегодня некоторые жители остались без воды

Как сообщили в КП «Днепропроводоканал», 19 января из-за аварийных работ без воды остались жители десятка домов:
Коммунальщики обещают вернуть воду в течение дня, как только ремонтные работы закончатся.
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