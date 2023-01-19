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Аварийные работы: в Днепре сегодня некоторые жители остались без воды

Сегодня 12:50
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В Днепре из-за проведения ремонтных работ часть днепрян без воды.

Новости Днепра про Аварийные работы: в Днепре сегодня некоторые жители остались без воды

Как сообщили в КП «Днепропроводоканал», 19 января из-за аварийных работ без воды остались жители десятка домов:

  • проводят ремонтные работы по ул. Дарницкая, дом. 24, поэтому прекращено водоснабжение: ул. Дарницкая, дом. 4-28.
  • проводят аварийные работы на ул. Воскресенская, дом. 3, потому прекращено водоснабжение: ул. Воскресенская, дом. 1-7.

Коммунальщики обещают вернуть воду в течение дня, как только ремонтные работы закончатся.

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