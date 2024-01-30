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Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды и когда ее вернут

Сегодня 15:33
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Сделайте дома запасы питьевой и технической воды на всякий случай!

Новости Днепра про Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды и когда ее вернут

Сегодня, 30 января, в Днепре десятки домов остались без воды.

Все потому, что коммунальщики проводят аварийные ремонтные работы.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Итак, сегодня прекращено водоснабжение по следующим адресам:

  • ул. Днепрогэса,
  • ул. Кокчетавская,
  • ул. Выставочная,
  • ул. Гречихина,
  • ул. Кодемская,
  • ул. Святослава Хороброго, 4-36,
  • ул. Воскресенская, 23-33,
  • ул. Староказацкая, 1-37,
  • ул. Сечевых Стрельцов, 11-20,
  • ул. Михаила Грушевского, 5-13,
  • ул. Троицкая, 10-19,
  • ул. Короленко, 21-35,
  • ул. Исполкомовская, 14-24,
  • просп. Александра Поля, 17,
  • ул. Мандрыковская, 163-246,
  • ул. Космическая, 6,
  • спуск Кодацкий, 2, 4,
  • ул. Степана Рудницкого, 29-41,
  • ул. Усть-Самарская,
  • ул. Ржаная,
  • спуск Близнюковский.

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ на ТРП работниками КП «Теплоэнерго» прекращено водоснабжение:

  • ул. Запорожское шоссе, 60.

Подачу воды обещают возобновить в течение дня!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в начале февраля будут выключать газ: кому и почему.

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Новости Днепра про Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды и когда ее вернутУкраїнська Новости Днепра про Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды и когда ее вернутРусский

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