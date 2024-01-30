Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды и когда ее вернут

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды на всякий случай!

Сегодня, 30 января, в Днепре десятки домов остались без воды.

Все потому, что коммунальщики проводят аварийные ремонтные работы.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Итак, сегодня прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Днепрогэса,

ул. Кокчетавская,

ул. Выставочная,

ул. Гречихина,

ул. Кодемская,

ул. Святослава Хороброго, 4-36,

ул. Воскресенская, 23-33,

ул. Староказацкая, 1-37,

ул. Сечевых Стрельцов, 11-20,

ул. Михаила Грушевского, 5-13,

ул. Троицкая, 10-19,

ул. Короленко, 21-35,

ул. Исполкомовская, 14-24,

просп. Александра Поля, 17,

ул. Мандрыковская, 163-246,

ул. Космическая, 6,

спуск Кодацкий, 2, 4,

ул. Степана Рудницкого, 29-41,

ул. Усть-Самарская,

ул. Ржаная,

спуск Близнюковский.

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ на ТРП работниками КП «Теплоэнерго» прекращено водоснабжение:

ул. Запорожское шоссе, 60.

Подачу воды обещают возобновить в течение дня!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в начале февраля будут выключать газ: кому и почему.

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