Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды и когда ее вернут

Сегодня, 30 января, в Днепре десятки домов остались без воды.
Все потому, что коммунальщики проводят аварийные ремонтные работы.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Итак, сегодня прекращено водоснабжение по следующим адресам:
Кроме того, в связи с проведением аварийных работ на ТРП работниками КП «Теплоэнерго» прекращено водоснабжение:
Подачу воды обещают возобновить в течение дня!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в начале февраля будут выключать газ: кому и почему.
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