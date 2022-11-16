Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Данила Галицкого, 29 прекращено водоснабжение:

В Каменском на Днепропетровщине двое школьниц заблудились, из-за чего ночевали…

В Никополе 33-летний мужчина ходил по улицам в футболке и…

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