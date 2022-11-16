Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Причина – проведение аварийных работ.
Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Данила Галицкого, 29 прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что графики отключений не действуют, обесточивание может произойти в любое время, – Резниченко.
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