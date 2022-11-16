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Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Сегодня 12:31
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Сегодня, 16 ноября, некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Причина – проведение аварийных работ.

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Данила Галицкого, 29 прекращено водоснабжение:

  • ул. Данила Галицкого, 41-47.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня. 

Новости Днепра про Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Напомним, ранее мы писали, что графики отключений не действуют, обесточивание может произойти в любое время, – Резниченко.

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