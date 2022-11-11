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Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Сегодня 12:24
просмотров

Сегодня, 11 ноября, некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ на бул. Звездном, 1Д и ул. Флотской, 7 прекращено водоснабжение:

  • бул. Звездного, 1, 1Д;
  • ул. Запорожское шоссе, 2, 4, 10, 16;
  • ул. Флотской;
  • ул. Бардина;
  • ул. Кошута.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Новости Днепра про Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Новости Днепра про Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области новый график отключения света.

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