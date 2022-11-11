Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области новый график отключения света .

Так, в связи с проведением аварийных работ на бул. Звездном, 1Д и ул. Флотской, 7 прекращено водоснабжение:

Сегодня в Днепре объявили о стабилизационных отключениях света. Начнутся они…

По 260 грн за штуку: в Днепре подорожали свечи Сегодня в Днепре объявили о стабилизационных отключениях света. Начнутся они во второй половине дня, когда уже на улице начнет темнеть. Многие горожане, чтобы не сидеть в темной комнате используют не только автономные лампы, но и свечи просмотров

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