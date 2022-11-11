Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ на бул. Звездном, 1Д и ул. Флотской, 7 прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области новый график отключения света.
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