Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

Кроме того, аварийные работы проводятся на ул. Академика Королева, 60А. Поэтому без воды остались жители:

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Ереванской, 82 прекращено водоснабжение:

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

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