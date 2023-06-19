Аварийные работы: Чапли остались без воды

Сегодня, 19 июня, Чапли остались без воды из-за аварийных работ.

Бригада КП «Днепрводоканал» продолжает аварийные работы на улице Чаплинская, 269, прекращено водоснабжение в пос. Чапли. Коммунальщики прилагают максимальные усилия, чтобы как можно быстрее завершить аварийные работы и возобновить подачу воды.

Закончились аварийные работы в переулке Добровольцев, 6, восстановлено водоснабжение в переулке Добровольцев, 1, 3, 15, 17, 19 и на ул. Набережная Победы, 134

Без отключения водоснабжения сегодня бригады КП «Днепропроводоканал» работали по очистке засоров на сетях водоотведения и устранению повреждений на сетях водоснабжения. Всего в работе было более пятидесяти объектов.

Кроме того, в Днепре завтра, 20 июня, до 17:00 из-за проведения ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Василия Слипака: 50А, 52;

ул. Инженерная: 1, 3;

просп. Богдана Хмельницкого: 111, 113.

Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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