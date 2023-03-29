Аварийные отключения: в Днепре и области кое-где выключили свет из-за непогоды

На Днепропетровщине бушует непогода, поэтому кое-где начались аварийные и экстренные отключения электроэнергии.
Такие ограничения есть в 12 областях Украины, а именно: Житомирская, Винницкая, Хмельницкая, Черновицкая, Киевская, Черниговская, Черкасская, Николаевская, Одесская, Кировоградская, Днепропетровская, Сумская область.
В Днепре пока без выключений, но будьте готовы.
Напомним, сегодня утром в Днепре стало меньше. Снега выпало немало – он даже не успевал быстро растаять. А вчера сильный ветер снес дорожный знак, который едва не упал на проезжавшие мимо автомобили. Ранее синоптики предупреждали о резком ухудшении погоды в конце марта. В области возможны мороз, снег, мокрый снег и гололедица. Предварительно такая погода продержится до конца месяца, а уже с 1 апреля ожидается новое потепление.
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