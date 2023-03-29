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  • Аварийные отключения: в Днепре и области кое-где выключили свет из-за непогоды

Аварийные отключения: в Днепре и области кое-где выключили свет из-за непогоды

Сегодня 11:24
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В Днепропетровской области могут ввести аварийные отключения из-за непогоды.

Новости Днепра про Аварийные отключения: в Днепре и области кое-где выключили свет из-за непогоды

На Днепропетровщине бушует непогода, поэтому кое-где начались аварийные и экстренные отключения электроэнергии.

Такие ограничения есть в 12 областях Украины, а именно: Житомирская, Винницкая, Хмельницкая, Черновицкая, Киевская, Черниговская, Черкасская, Николаевская, Одесская, Кировоградская, Днепропетровская, Сумская область.

В Днепре пока без выключений, но будьте готовы.

Новости Днепра про Аварийные отключения: в Днепре и области кое-где выключили свет из-за непогоды

Напомним, сегодня утром в Днепре стало меньше. Снега выпало немало – он даже не успевал быстро растаять. А вчера сильный ветер снес дорожный знак, который едва не упал на проезжавшие мимо автомобили. Ранее синоптики предупреждали о резком ухудшении погоды в конце марта. В области возможны мороз, снег, мокрый снег и гололедица. Предварительно такая погода продержится до конца месяца, а уже с 1 апреля ожидается новое потепление.

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Новости Днепра про Аварийные отключения: в Днепре и области кое-где выключили свет из-за непогодыУкраїнська Новости Днепра про Аварийные отключения: в Днепре и области кое-где выключили свет из-за непогодыРусский

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