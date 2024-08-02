Атлетка из Днепра Ярослава Магучих квалифицировалась в финал Олимпиады-2024 по прыжкам в высоту

Ярослава Магучих прошла квалификацию на Олимпиаде в Париже.

На Олимпийских играх-2024 по отборочному раунду начались женские соревнования по прыжкам в высоту. В дисциплине стартовали три украинки: Юлия Левченко, Ирина Геращенко и Ярослава Магучих.

Согласно регламенту соревнований, в финал проходили все атлеты, выполнившие норматив 1.97 м, или по меньшей мере 12 топ-спортсменок по итогам квалификации, пишет Суспільне.

Первой из украинок соревнования завершила Юлия Левченко, остановившаяся уже на стартовой отметке в 1.83 метра.

Ирина Геращенко без ошибок прошла первые два рубежа – 1.83 и 1.88 метра. Ярослава Магучих эти планки пропускала, прежде чем успешно стартовать с высоты 1.92м.

Финал соревнования по прыжкам в высоту пройдет в это воскресенье, 4 августа.

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