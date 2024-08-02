Атлетка из Днепра Ярослава Магучих квалифицировалась в финал Олимпиады-2024 по прыжкам в высоту

На Олимпийских играх-2024 по отборочному раунду начались женские соревнования по прыжкам в высоту. В дисциплине стартовали три украинки: Юлия Левченко, Ирина Геращенко и Ярослава Магучих.
Согласно регламенту соревнований, в финал проходили все атлеты, выполнившие норматив 1.97 м, или по меньшей мере 12 топ-спортсменок по итогам квалификации, пишет Суспільне.
Первой из украинок соревнования завершила Юлия Левченко, остановившаяся уже на стартовой отметке в 1.83 метра.
Ирина Геращенко без ошибок прошла первые два рубежа – 1.83 и 1.88 метра. Ярослава Магучих эти планки пропускала, прежде чем успешно стартовать с высоты 1.92м.
Финал соревнования по прыжкам в высоту пройдет в это воскресенье, 4 августа.
Читайте также:
Автор:
В центре Днепра добавили удобный разворот.
В Орильской пойме близ Днепра нашли необычное для наших водоемов…
В Днепре можно купит дом на любой вкус – от…
В Днепре 20 троллейбус застрял посреди дороги из-за обрыва контактной…
В центре Днепра добавили удобный разворот.
В Орильской пойме близ Днепра нашли необычное для наших водоемов растение.
В Днепре можно купит дом на любой вкус – от небольшого ветхого здания на месте которого потом можно построить новый, до огромных дворцов, с мебелью, ремонтом и техникой.
В Днепре 20 троллейбус застрял посреди дороги из-за обрыва контактной сети.
Собака и щенок оказались заперты в доме.
Кинологи "Антареса" стали жертвами мошенников.
Михаил Кохан из Днепропетровщины прошел в финал Олимпиады-2024.
В Украине стартовали продажи билетов на первый в Укрзализныце детский купейный вагон.
На Криворожье от реки Саксагань остался небольшой ручей.
В Днепре снова обсуждают возможность запуска трамвая из Слобожанского проспекта на правый берег.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!