Атаковали дважды: как прошла ночь на Днепропетровщине

Российские оккупанты продолжают терроризировать жителей Днепропетровщины.

Вчера вечером они ударили по Марганецкой громаде из тяжелой артиллерии. К счастью, люди не пострадали.

На утро враг совершил повторную атаку по территории громады. Повреждена линия электропередач.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

По его словам, в других районах области ночью было тихо.

Тихой субботы. Помните о правилах безопасности и берегите себя, – призвал Николай Лукашук.

Напомним, ранее мы писали, что на месте вчерашнего «прилета» по больнице в Днепре обнаружили фрагменты тел.

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