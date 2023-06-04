Атака по пригороду Днепра: как выглядят руины дома, куда попала ракета (ФОТО)

Ракетный удар 3 июня унес жизни маленькой девочки. Еще 22 человека получили ранения разной степени тяжести. В настоящее время поисковые работы завершились. На месте прилета валяются уцелевшие после пожара вещи жителей. Здесь детские игрушки, книги, рисунки, а в разрушенном доме видна кладовка, где люди хранили консервацию.
Глава областного совета Николай Лукашук опубликовал фото с места происшествия.
Кто-то отдал приказ. Кто его выполнил. Выпустил ракету по гражданским, по детям, по мирному городу. В канун великого праздника Троицы. У всех этих «кто-то» есть конкретные имена. Преступники будут установлены и наказаны. За каждое преступление, совершенное против Украины, будет возмездие. За Подгородное, за Днепр, за все наше государство. Российские террористы – изверги. Хотя даже так их тяжело назвать. Это чума, которая будет остановлена, – прокомментировал трагедию Лукашук.
Напомним, очевидцы рассказали о семье девочки, погибшей во время ракетного удара по Подгородному.
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