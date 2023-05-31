Атака Павлоградского района: ранен ребенок

Сегодня, 31 мая, российские войска обстреляли Днепропетровщину.

Утром взрыв прогремел в Межирицкой общине Павлоградского района. Враг атаковал транспортное предприятие. Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.

Легкое ранение получил 8-летний мальчик. Лечится дома.

Есть повреждения окон и дверей в 2-этажке, частном доме, изуродованы гаражи. Произошел пожар, который уже был ликвидирован.

А вчера поздно вечером русская армия целила по Никопольскому району. На Марганецкую общину агрессор сбросил снаряды из БПЛА. Люди невредимы.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: