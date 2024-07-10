Атака на Никополь 10 июля: есть погибший и пострадавшие

В Никополе в результате обстрела есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Вечером 9 июля и утром 10 июля Никопольский район в очередной раз страдал от российских обстрелов дронами-камикадзе и артиллерией, в результате была повреждена инфраструктура. По состоянию на 07:30, 10 июля информации о пострадавших или погибших не было.

Однако в 09:44 Лысак сообщил трагическое известие — в результате вражеского артобстрела погиб 62-летний мужчина. Еще трое получили ранения – мужчины и женщина.

В Никополе возникло несколько пожаров, повреждены частные дома, хозяйственные постройки и авто.

Детали уточняются. Информация обновляется.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: