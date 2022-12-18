Атака на Кривой Рог: погибшая женщина с февраля была в Польше с детьми, но недавно вернулась

16 декабря ракета прилетела в жилой дом в Кривом Роге. Погибла целая семья – мама, отец и маленький ребенок.

Как рассказали друзья семьи, женщина вместе с детьми с начала войны была в Польше, куда ее отправил мужчина. Когда в марте начали обстреливать Кривой Рог, решил эвакуировать детей и жену за границу, пишут «Факты».

Хотя муж скучал по родным, настаивал на том, чтобы дети и жена оставались в Польше. По словам друга семьи, он пытался проводить больше времени с Александром, чтобы тот не чувствовал себя в одиночестве.

По мужу грустила и его жена Людмила, поэтому несколько месяцев назад она вернулась в Кривой Рог, хотя город еще обстреливали.

Знакомый семьи рассказал, что они всегда обращали внимание на воздушные тревоги, но в тот день что-то пошло не так. Мужчина предполагает, что Александр устал после работы и улегся спать. А жена с сыном решили его не оставлять самого.

“По приезде товарищ купил старшему сыну желанный велосипед, поэтому последнее время они вместе катались. Семья много раз спускалась в бомбоубежище, они не пренебрегали безопасностью. Почему так случилось, что на этот раз они остались – не знаю, — говорит друг.

Александра вытащили первым, его госпитализировали, но мужчину не удалось спасти. Людмилу и их сына обнаружили вечером. Второй сын супругов остался жив, потому что за день до того, уехал к бабушке.