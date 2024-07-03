Атака на Днепр: мощные взрывы попали на видео

В Днепре во время массированной ракетной атаки раздалось более десяти взрывов. Мощные удары сняли на видео оказавшиеся в эпицентре вражеского обстрела горожане.
Видео было распространено в местных телеграмм-каналах.
Один из жителей ехал в машине в то время, как позади него произошло три мощных взрыва. Лобовое стекло в авто было разбито.
Напомним, утром 3 июля враг атаковал Днепр – в городе во время воздушной тревоги слышали серию взрывов. Перед началом тревоги Воздушные Силы сообщали о движении враждебных БПЛА и угрозе ракетной атаки, а глава ОВА отметил оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Было известно о трех погибших и 18 пострадавших, среди которых 14-летняя девочка.
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