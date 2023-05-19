Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Атака крылатыми ракетами и ударными дронами: как отработала украинская ПВО

Сегодня 09:00
просмотров

Ночью 19 мая российские оккупанты устроили очередную атаку на Украину. Враг выпустил 22 «Шахеда» и 6 «Калибров».

Новости Днепра про Атака крылатыми ракетами и ударными дронами: как отработала украинская ПВО

Как отработала ПВО, сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушных командований «Центр», «Захід» и «Південь» Воздушных Сил ВС Украины уничтожены 3 крылатых ракеты и 16 ударных дронов.

Взрывы этой ночью раздавались в Киеве, Кривом Роге, а также в Киевской, Черниговской, Николаевской и Хмельницкой областях.

Читайте также:

Новости Днепра про Атака крылатыми ракетами и ударными дронами: как отработала украинская ПВОУкраїнська Новости Днепра про Атака крылатыми ракетами и ударными дронами: как отработала украинская ПВОРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре появилось керамическое панно «Дике поле”
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    В Днепре появилось керамическое панно «Дике поле”

    Во Всемирный день вышиванки, 18 мая, в Днепре открыли новый…

    Россияне ударили по Кривому Рогу: есть существенные разрушения и пострадавшие
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Россияне ударили по Кривому Рогу: есть существенные разрушения и пострадавшие

    В Кривом Роге в ночь на 19 мая раздалось несколько…

    Как в Днепре работает общественный транспорт 19 мая
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    Как в Днепре работает общественный транспорт 19 мая

    Сегодня, 19 мая, в Днепре трамваи и тро.ллейбусы будут курсировать…

    Вероятность ракетных и авиационных ударов остается высокой: ситуация на фронте
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    Вероятность ракетных и авиационных ударов остается высокой: ситуация на фронте

    За прошедшие сутки на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях…

    Последние новости

    В Днепре появилось керамическое панно «Дике поле”
    В Днепре появилось керамическое панно «Дике поле”

    Во Всемирный день вышиванки, 18 мая, в Днепре открыли новый арт-объект “Дике поле”.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Россияне ударили по Кривому Рогу: есть существенные разрушения и пострадавшие
    Россияне ударили по Кривому Рогу: есть существенные разрушения и пострадавшие

    В Кривом Роге в ночь на 19 мая раздалось несколько взрывов. Враг нанес удар по частному промышленному предприятию.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Как в Днепре работает общественный транспорт 19 мая
    Как в Днепре работает общественный транспорт 19 мая

    Сегодня, 19 мая, в Днепре трамваи и тро.ллейбусы будут курсировать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Вероятность ракетных и авиационных ударов остается высокой: ситуация на фронте
    Вероятность ракетных и авиационных ударов остается высокой: ситуация на фронте

    За прошедшие сутки на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло 29 боевых столкновений. Самые горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Остановилось сердце сержанта из Днепропетровщины: его похоронят сегодня
    Остановилось сердце сержанта из Днепропетровщины: его похоронят сегодня

    18 мая остановилось сердце сержанта из Днепропетровской области Эдуарда Михайлюка. Случилось это, когда воин находился в отпуске. Мужчине было 56 лет.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре в пятницу, 19 мая: жарко, почти как летом
    Погода в Днепре в пятницу, 19 мая: жарко, почти как летом

    Зонт сегодня можно оставлять дома!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Днепровским детям в парке Глобы готовят подарок: подробности
    Днепровским детям в парке Глобы готовят подарок: подробности

    В парке Глобы снова будет работать детская железная дорога.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Россия обстреляла Никополь: есть разрушения
    Россия обстреляла Никополь: есть разрушения

    Российские военные 18 мая обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии – повреждены частные дома и линии электропередач, уничтожена хозяйственная постройка.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Викрав з автомобіля бронежилет та медичне приладдя: поліція Дніпра затримала зловмисника
    Викрав з автомобіля бронежилет та медичне приладдя: поліція Дніпра затримала зловмисника

    Работники отделения полиции №6 Днепровского районного управления полиции раскрыли кражу из автомобиля, совершенное по проспекту Леси Украинки. Подозреваемый разбил автомобильное стекло и украл бронежилеты. Похищенные вещи планировал продать и подыскивал потенциальных покупателей.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Полиция Днепропетровщины устанавливает местонахождение Светланы Гаевской
    Полиция Днепропетровщины устанавливает местонахождение Светланы Гаевской

    63-летняя жительница Новомосковска с 15 мая отсутствует по месту жительства.

    Вчера 19:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх