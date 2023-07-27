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Атака дронами: силы ПВО сбили над Днепропетровщиной вражеский шахед

Сегодня 08:00
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Сегодня ночью россияне атаковали Украину дронами.

Новости Днепра про Атака дронами: силы ПВО сбили над Днепропетровщиной вражеский шахед

Так, над Днепропетровской областью наши силы ПВО сбили вражеский шахед.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

Спасибо военным ПвК «Схід»! Вы лучшие! – отметил он.

Кроме того, тяжелая ночь выдалась на Никопольщине. Враг 7 раз обстрелял из артиллерии территорию района. Били по Никополю, Червоногригоровской и Покровской громадах.

В результате обстрелов повреждены 6 объектов. Среди них – предприятие, компания связи, почта, административное здание, учебное заведение и храм. Также были повреждены 2 двухэтажных жилых дома, 2 линии электропередачи и хозяйственное сооружение.

Новости Днепра про Атака дронами: силы ПВО сбили над Днепропетровщиной вражеский шахед

Новости Днепра про Атака дронами: силы ПВО сбили над Днепропетровщиной вражеский шахед

Новости Днепра про Атака дронами: силы ПВО сбили над Днепропетровщиной вражеский шахед

К счастью, люди не пострадали. В других громадах было спокойно. Берегите себя и своих родных. Мирного дня, – добавил Лукашук.

Напомним, ранее мы писали, что недалеко от Днепра сбили ракету: произошел пожар.

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