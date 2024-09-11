Атака БпЛА на Днепропетровщину: официальная информация от ОВА

Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что ночью оккупанты атаковали область ударными БпЛА.
Позже глава ДнепрОВА Сергей Лысак рассказал подробности. Он сообщил, что ночью над Днепропетровщиной защитники неба сбили 6 беспилотников.
«На Днепропетровщине этой ночью уничтожены 6️ беспилотников. Это были шахеды, которые враг направил на регион. Спасибо стражам неба за точную работу! И, конечно, – сохраненные жизни», — написал Сергей Лысак.
Напомним, что этой ночью в Кривом Роге были слышны звуки взрывов. Первый взрыв прогремел в 1:59, второй — в 2:05. До этого мониторинговые каналы сообщали о применении ударных БаЛА над городом. Отбой объявили в 03:16. Сейчас везде спокойно.
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