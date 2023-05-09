Артиллерия и дроны: оккупанты ударили по Днепропетровщине

Сегодня агрессор ударил по Мировской и Марганецкой громадам из тяжелой артиллерии и атаковал дронами.

Три человека в зоне риска: под Кривым Рогом зафиксировали собачье бешенство Вблизи Кривого Рога, на территории Пятихатской территориальной общины, зафиксировали центр бешенства у домашнего животного, а именно собаки. просмотров

Враг нанес 20 ракетных и 30 авиационных ударов: ситуация на фронте сегодня Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка в Донецкой области, а украинские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов. просмотров

На войне с рф погиб стрелок-санитар Владимир Калина из Новомосковска Завоевывая свободу и независимость Украины, погиб военнослужащий из Новомосковска Владимир Калина. Трагедия произошла вблизи населенного пункта Железнодорожного Запорожской области. просмотров

В Днепре и области снова возможны подтопления: оранжевый уровень опасности С 9 по 11 мая в Днепре и области объявлен оранжевый уровень опасности. 1 просмотров

Нанес окружающей среде ущерб на 430 тыс грн: патрульные Днепропетровщины поймали браконьера 8 травня у Петриківському районі поліцейські помітили на Кам’янському водосховищі чоловіка, що виходив на берег з води у водолазному костюмі та із садком, в якому були раки. 0 просмотров

Загорелась квартира: на Днепропетровщине пожилые супруги отравились продуктами горения Сегодня, 9 мая, в 14:09 на линию «101» сообщили о возгорании в одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице 8 Марта в Желтых Водах. 0 просмотров