Артем Колінько з Дніпропетровщини виборов паралімпійську медаль у бочі

На своєму шляху до медалі Артем Колінько здолав канадця Чобану, британця Макгуайєра та канадця Чобану.
У півфіналі Колінько поступився представнику Колумбії Едільсону Чіка Чіка
Перші в історії нагороди для збірної у боччі українець здобув бронзову медаль, здолавши хорвата Давора Комара з Хорватії з рахунком 4:3.
Бочча (Боччє) — це гра з набором м’ячів з шести синього, шести червоного і одного білого або жовтого кольору, що входить до переліку паралімпійських видів спорту для людей з особливими потребами.
Читайте також:
Автор:
Наши спортсмены продолжают бороться за медали на Паралимпийских играх.
Легкоатлетка из Днепра завоевала серебряную награду на Паралимпиаде.
Спортсмены из Днепропетровщины завоевали для Украины уже четыре медали.
Проспект Орлика в Днепре считается одним из самых маленьких. Его…
В Днепре обнаружили и депортировали нелегального мигранта.
В Днепре вчера, 31 августа, поезд наехал на мужчину.
Враг попал по Никопольщине, к сожалению, не обошлось без пострадавших.
У місті Кривий Ріг перекинулась фура з поросятами.
Наши спортсмены продолжают бороться за медали на Паралимпийских играх.
Войска окупантов продолжают обстреливать общины Днепропетровщины.
От ранений умер Герой из города Синельниково Дремелецкий Сергей Алексеевич.
Из-за обстрелов на Днепропетровщине загорелась подстанция.
В Днепре помогли мужчине, которому стало плохо среди улицы.
Ночью в небе над Днепропетровщиной уничтожили 2 шахеда.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!