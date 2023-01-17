Арестович уходит с поста из-за своего скандального заявления об ударе по Днепру

Алексей Арестович написал заявление об увольнении с должности внештатного советника Офиса президента, сообщил он на своей странице в Facebook.
После российского ракетного удара по дому в Днепре Арестович в разговоре с российским журналистом Фейгином заявил, что ракету якобы сбили украинские силы ПВО и упав на здание, она взорвалась.
После этого разразился скандал, ведь заявление Арестовича подхватили российские СМИ и кремлевские боты.
Украинское Минобороны опровергло информацию о возможном сбитии ракеты х-22. Военные отметили, что сейчас у Украины нет средств, способных уничтожать эти ракеты.
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Яна Юхименко
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