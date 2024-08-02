Арендатор закрыл в квартире: в Кривом Роге в доме нашли животных, похожих на скелеты

В Кривом Роге в сдававшейся в аренду квартире нашли животных в ужасном состоянии.
Об этом рассказали на странице Instagram местного волонтерского центра помощи животным.
К нам позвонил мужчина в полном шоке… Он сдавал свою квартиру парню, и тот уже месяц не выходит на связь, — сообщили в публикации.
Когда владелец дома приехал и взломал дверь, внутри нашел собаку и щенка.
На обнародованном видео показали собаку, похудевшую настолько, что уже похожа на скелет, и вероятно ее ребенка, который уже находится на грани полусмерти — не издает звуков и не двигается, тяжело дышит. Вероятно, владелец пытался напоить цуцика, однако не удалось – животное слишком истощено.
По словам приехавших на место волонтеров, квартира в очень запущенном состоянии. Оказалось, что животные целый месяц просидели закрытые, в темноте, без еды и воды. Можно сказать, что они чудом до сих пор остались в живых.
Как говорят волонтеры, на звуки, издаваемые животными, никто из соседей не реагировал.
«Мы вместе Кривой Рог» просит о помощи спасти жизнь животным. Детальнее — в их Instagram.
Напомним, ранее мы писали, отрубили ногу и отпустили домой: в Днепре неизвестные поиздевались над домашним котом.
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