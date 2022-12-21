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  • Апокалиптические пейзажи: в сети показали необычное дно пропасти в Кривом Роге (ФОТО)

Апокалиптические пейзажи: в сети показали необычное дно пропасти в Кривом Роге (ФОТО)

Сегодня 15:25
просмотров

В Кривом Роге показали дно шахтной пропасти, которая похожа на декорации к апокалиптическому фильму.

Новости Днепра про Апокалиптические пейзажи: в сети показали необычное дно пропасти в Кривом Роге (ФОТО)

Кривой Рог известен своими карьерами и шахтами. Многие уже давно заброшены и превратились в новые туристические достопримечательности для людей, которые любят апокалиптические пейзажи.

Фотограф из Кривого Рога Евгений Дийнега показал фото необычной шахтной пропасти. Сразу и не скажешь, что фотографии сделаны на Днепропетровщине, сначала кажется, что это пейзажи какого-нибудь каньона в Америке.

Новости Днепра про Апокалиптические пейзажи: в сети показали необычное дно пропасти в Кривом Роге (ФОТО)

Новости Днепра про Апокалиптические пейзажи: в сети показали необычное дно пропасти в Кривом Роге (ФОТО)

Но главное украшение этой пропасти улыбающаяся избушка. Криворожцы прозвали ее «избушкой без куриных лапок», намекая что она похожа на сказочное здание Бабы Яги.

Сооружение разместили внизу пропасти за ветвями. Наверное, кто-то хотел спрятаться здесь от остального мира. Видно только крышу избушки, поэтому возможно основная часть здания находится под землей.

Новости Днепра про Апокалиптические пейзажи: в сети показали необычное дно пропасти в Кривом Роге (ФОТО)

Новости Днепра про Апокалиптические пейзажи: в сети показали необычное дно пропасти в Кривом Роге (ФОТО)

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Новости Днепра про Апокалиптические пейзажи: в сети показали необычное дно пропасти в Кривом Роге (ФОТО)Українська Новости Днепра про Апокалиптические пейзажи: в сети показали необычное дно пропасти в Кривом Роге (ФОТО)Русский

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