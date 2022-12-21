Апокалиптические пейзажи: в сети показали необычное дно пропасти в Кривом Роге (ФОТО)

Кривой Рог известен своими карьерами и шахтами. Многие уже давно заброшены и превратились в новые туристические достопримечательности для людей, которые любят апокалиптические пейзажи.
Фотограф из Кривого Рога Евгений Дийнега показал фото необычной шахтной пропасти. Сразу и не скажешь, что фотографии сделаны на Днепропетровщине, сначала кажется, что это пейзажи какого-нибудь каньона в Америке.
Но главное украшение этой пропасти улыбающаяся избушка. Криворожцы прозвали ее «избушкой без куриных лапок», намекая что она похожа на сказочное здание Бабы Яги.
Сооружение разместили внизу пропасти за ветвями. Наверное, кто-то хотел спрятаться здесь от остального мира. Видно только крышу избушки, поэтому возможно основная часть здания находится под землей.
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