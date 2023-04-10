Антисанитария и плесень: омбудсман показал, как живут переселенцы на Днепропетровщине

В общежитиях Днепропетровской области, где живут переселенцы, ужасные условия.

Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец в своем Telgram-канале.

По его словам, работники Офиса Омбудсмана провели рейд по местам жительства переселенцев в Днепропетровской области. Во время мониторинга мест компактного проживания внутриперемещенных лиц они зафиксировали нарушения прав ВПЛ на достойные условия проживания.

Рейд провели по следующим заведениям:

помещение Благотворительной организации «Добробуд – 2022», город Синельниково;

общежитие в городе Павлоград (улица Заводская);

временный транзитный городок, город Павлоград;

жилое помещение, село Водяное

помещение общежития Государственного учебного заведения «Профессионально-техническое училище №81».

В одном из центров, где живет около 30 переселенцев с детьми, помещение в аварийном состоянии. Большинство мест проживания нуждаются в капитальном ремонте, имеют непригодную к использованию сантехнику. Кроме того, людям не хватает мебели, бытовой техники, постельного белья и средств гигиены.

Омбудсман отметил, что готовит письма в компетентные органы для реагирования.

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