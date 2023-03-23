Анти-озеленение: в Кривом Роге обнаружили бус с украденными деревьями

Так, на днях к патрульным обратились жители Саксаганского района, ставшие свидетелями бесчинства со стороны неизвестных лиц. Жители Кривого Рога заметили, что на территории дачного общества какие-то мужчины выкапывают молодые деревья. Это вызывало возмущение и звонок на 102.
Экипаж инспекторов курсировал по вызову, а на дороге застали бус желтого цвета – именно на него указали заявители. В ходе проверки транспортного средства в салоне авто патрульные обнаружили саженцы деревьев. На место происшествия пришлось вызвать следователей, которые будут выяснять обстоятельства происшествия.
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Об этом говорится на сайте полиции Днепропетровской области.
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