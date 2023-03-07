Антону Ломтеву было 38 лет: в Харьковской области погиб военный из Днепропетровщины

«Выражаю самые искренние слова соболезнования родным и близким по поводу непоправимой утраты. Низкий поклон нашему защитнику! Вечная память Герою!», — отметил начальник Каменской районной военной администрации Олег Гапич.

Антон Ломтев родился в 1985 году. С 2006 по 2007 год был на срочной военной службе. В марте 2022 года его призвали в Вооруженные силы Украины. Он служил солдатом. У бойца остался сын и сестра.

Об этом сообщили в Каменской райгосадминистрации.

В бою в Харьковской области погиб житель Днепропетровщины Антон Ломтев.

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