Альтернатива детским садам: что предлагают в Минобразования

Министерство образования и науки планирует развивать альтернативные формы получения дошкольного образования в Украине.

Об этом сообщили на сайте Освіта.UA

Авторы проекта считают, что альтернативные формы дошкольного образования помогут расширить доступ детей раннего и дошкольного возраста к качественным образовательным услугам. Методические рекомендации по услугам в сфере дошкольного образования вынесены для общественного обсуждения.

Чиновники предложили группы кратковременного пребывания и организацию индивидуального воспитания и развития.

Планируется, что группы могут быть прогулочными, консультативными или сезонными.

Авторы методических рекомендаций считают, что группы кратковременного пребывания можно будет организовать в детских садах, школах или заведениях внешкольного образования. Также предлагается использовать другие помещения – библиотеки, центры детского и юношеского творчества, клубы, медико-психолого-педагогические центры.

Чиновники ожидают с помощью таких новшеств увеличить количество детей, охваченных дошкольным образованием.

Для участия в общественных обсуждениях проекта методических рекомендаций по внедрению альтернативных форм предоставления услуг в сфере дошкольного образования можно отправить замечания или предложения по электронному адресу: [email protected]

Общественные обсуждения продлятся до 6 июня.

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