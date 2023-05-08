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Альтернатива детским садам: что предлагают в Минобразования

Сегодня 21:15
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Министерство образования и науки планирует развивать альтернативные формы получения дошкольного образования в Украине.

Новости Днепра про Альтернатива детским садам: что предлагают в Минобразования

Об этом сообщили на сайте Освіта.UA.
 
Авторы проекта считают, что альтернативные формы дошкольного образования помогут расширить доступ детей раннего и дошкольного возраста к качественным образовательным услугам. Методические рекомендации по услугам в сфере дошкольного образования вынесены для общественного обсуждения.
 
Чиновники предложили группы кратковременного пребывания и организацию индивидуального воспитания и развития.
 
Планируется, что группы могут быть прогулочными, консультативными или сезонными.
 
Авторы методических рекомендаций считают, что группы кратковременного пребывания можно будет организовать в детских садах, школах или заведениях внешкольного образования. Также предлагается использовать другие помещения – библиотеки, центры детского и юношеского творчества, клубы, медико-психолого-педагогические центры.
 
Чиновники ожидают с помощью таких новшеств увеличить количество детей, охваченных дошкольным образованием.
 
Для участия в общественных обсуждениях проекта методических рекомендаций по внедрению альтернативных форм предоставления услуг в сфере дошкольного образования можно отправить замечания или предложения по электронному адресу: [email protected]
 
Общественные обсуждения продлятся до 6 июня.

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Новости Днепра про Альтернатива детским садам: что предлагают в МинобразованияУкраїнська Новости Днепра про Альтернатива детским садам: что предлагают в МинобразованияРусский

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