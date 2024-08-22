Активные ракетные обстрелы в День Независимости: в облсовете Днепропетровщины прокомментировали тревожные заявления

Сначала Посольство США в Украине, а затем и Нацполиция заявили о вероятности активизации российских обстрелов во время государственных праздников 23 и 24 августа. В эти дни стражи порядка будут работать в усиленном режиме, а людей призывали реагировать на тревоги.
На тревожные заявления отреагировал глава облсовета Днепропетровщины Николай Лукашук.
По словам чиновника, у российских оккупационных войск есть тяга к сакральным датам. И это следует учитывать. Однако во время войны правила безопасности – это всегда не пустые слова, а необходимость.
Ответственное отношение к правилам безопасности и своей жизни – это лучший вклад каждого из нас в общую победу, – призывает Николай Лукашук.
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