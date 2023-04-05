Актер Остап Ступка устроил ДТП в центре Киева: есть пострадавшие

Известный украинский актер Остап Ступка спровоцировал ДТП в центре Киева. Об этом сообщили журналисты ТСН.
Как сообщили в полиции Киева, 4 апреля произошло ДТП в Голосеевском районе города. 55-летний водитель на внедорожнике наехал на припаркованный автомобиль, в котором в момент столкновения находился 38-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали в больницу, а виновника ДТП задержали на месте происшествия.
Отмечается, что водитель был пьяным. Драгер показал, что в его крови было 1,62 промилле алкоголя. В полиции не называют имя виновника ДТП, но год рождения задержанного совпадает с годом рождения актера Остапа Ступки.
Полиция начала уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Если вину актера докажут, то он может провести за решеткой до 3 лет, а после выхода на свободу, не сможет управлять автомобилем еще от 3 до 5 лет.
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