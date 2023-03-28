Агитировал за рф в соцсетях: в Днепре задержали коллаборанта

Об этом сообщает СБ Украины в Днепропетровской области.
После начала полномасштабного вторжения россии в Украину житель Днепра активизировал антиукраинскую агитацию в социальных сетях. Он публиковал пророссийский контент в поддержку вооруженной агрессии рф и глорифицировал действия вражеской армии.
Сторонник путинского режима критиковал украинские власти, поддерживал «борьбу с нацистами» в Украине и ожидал полной оккупации нашего государства россией.
По местам жительства агитаторов провели обыски и изъяли компьютеры и телефоны, используемые ими в противоправной деятельности.
Пропагандистам уже сообщили о подозрении по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.
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