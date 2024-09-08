Агрессор обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Несколько обстрелов из тяжелой артиллерии, около десятка атак дронами-камикадзе.Агрессор в течение дня не оставлял в покое Никопольщину. Терроризировал районный центр, Марганецкую и Покровскую общины, — говорится в сообщении главы ОВА.
В Покровской общине повреждено кафе. В Никополе изуродован супермаркет. В Марганецком – три частных дома, хозяйственное сооружение, газопровод и линия электропередач.
Повсюду обошлось без погибших пострадавших.
На других территориях области день прошел без обстрелов.
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