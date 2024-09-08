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Агрессор обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе

Сегодня 18:40
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Агрессор сегодня снова обстреливал Никопольские громады.

Новости Днепра про Агрессор обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Несколько обстрелов из тяжелой артиллерии, около десятка атак дронами-камикадзе.Агрессор в течение дня не оставлял в покое Никопольщину. Терроризировал районный центр, Марганецкую и Покровскую общины, — говорится в сообщении главы ОВА.

В Покровской общине повреждено кафе. В Никополе изуродован супермаркет. В Марганецком – три частных дома, хозяйственное сооружение, газопровод и линия электропередач.

Повсюду обошлось без погибших пострадавших.

На других территориях области день прошел без обстрелов.

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Новости Днепра про Агрессор обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзеУкраїнська Новости Днепра про Агрессор обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзеРусский

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