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  • Агрессjh целый день стрелял по Никопольщине: 12 атак дронами и 5 артобстрелов

Агрессjh целый день стрелял по Никопольщине: 12 атак дронами и 5 артобстрелов

Сегодня 20:24
просмотров

Сегодня враг целый день обстреливал Никопольщину.

Новости Днепра про Агрессjh целый день стрелял по Никопольщине: 12 атак дронами и 5 артобстрелов

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

12 атак дронами-камикадзе и 5 артобстрелов. С самого утра агрессор готовил по Никопольщине. Накрывал огнем районный центр, Мировское и Покровское сельское общество. Повреждены три частных дома, АЗС, аптека, офисное здание, авто, пара микроавтобусов, коммунальное предприятие, — заявил глава ОВА.

От обстрелов пострадали три гражданских. В больницу госпитализировали 60-летнего мужчину с минно-взрывной травмой и многочисленными осколочными ранениями. Его состояние оценивается как тяжелое.

Новости Днепра про Агрессjh целый день стрелял по Никопольщине: 12 атак дронами и 5 артобстрелов

Пострадали супруги. Пациентам 60 и 61 год врачи отпустили лечиться их домой.

Глава ОВА также сообщает о взрывах в Кривом Роге, обошлось без пострадавших.

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Новости Днепра про Агрессjh целый день стрелял по Никопольщине: 12 атак дронами и 5 артобстреловУкраїнська Новости Днепра про Агрессjh целый день стрелял по Никопольщине: 12 атак дронами и 5 артобстреловРусский

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