Агрессjh целый день стрелял по Никопольщине: 12 атак дронами и 5 артобстрелов

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
12 атак дронами-камикадзе и 5 артобстрелов. С самого утра агрессор готовил по Никопольщине. Накрывал огнем районный центр, Мировское и Покровское сельское общество. Повреждены три частных дома, АЗС, аптека, офисное здание, авто, пара микроавтобусов, коммунальное предприятие, — заявил глава ОВА.
От обстрелов пострадали три гражданских. В больницу госпитализировали 60-летнего мужчину с минно-взрывной травмой и многочисленными осколочными ранениями. Его состояние оценивается как тяжелое.
Пострадали супруги. Пациентам 60 и 61 год врачи отпустили лечиться их домой.
Глава ОВА также сообщает о взрывах в Кривом Роге, обошлось без пострадавших.
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