Агентская сеть РФ, в которую входили правоохранители, действовала на Днепропетровщине

В Украине обезвредили агентурную группу, собранную представителями спецслужб РФ.

СБУ нейтрализовала российскую агентурную сеть, действовавшую в Николаевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Злоумышленники шпионили за Силами обороны и ключевыми объектами критической инфраструктуры.

Задержаны два участника вражеской ячейки, деятельность которой координировали сразу две российские спецслужбы: ФСБ и военная разведка страны-агрессора.

Одним из задержанных является местный милиционер, который еще с 2015 года находится на связи с руководителем агентурной группы РФ, бывшим должностным лицом расформированной милиции Андреем Шевченко.

Также резидент российской агентуры привлек к разведывательно-подрывной деятельности своего отца – жителя Николаева, ранее работавшего в расформированной милиции.

В настоящее время они находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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