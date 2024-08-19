Агентская сеть РФ, в которую входили правоохранители, действовала на Днепропетровщине

СБУ нейтрализовала российскую агентурную сеть, действовавшую в Николаевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Злоумышленники шпионили за Силами обороны и ключевыми объектами критической инфраструктуры.
Задержаны два участника вражеской ячейки, деятельность которой координировали сразу две российские спецслужбы: ФСБ и военная разведка страны-агрессора.
Одним из задержанных является местный милиционер, который еще с 2015 года находится на связи с руководителем агентурной группы РФ, бывшим должностным лицом расформированной милиции Андреем Шевченко.
Также резидент российской агентуры привлек к разведывательно-подрывной деятельности своего отца – жителя Николаева, ранее работавшего в расформированной милиции.
В настоящее время они находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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