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  • «Аффирмации» вышли на новый уровень: в Днепре заметили авто-пофигиста (ВИДЕО)

«Аффирмации» вышли на новый уровень: в Днепре заметили авто-пофигиста (ВИДЕО)

Сегодня 16:51
просмотров

Эта "аффирмация" сейчас очень метко подчеркивает настроение многих днепрян.

Новости Днепра про

В Днепре на одном из жилых массивов заметили авто-пофигиста, на капоте которого написано «Мне пох».

Видео опубликовали местные Telegram-каналы. 

Горожане предположили, что это «аффирмация» владельца на каждый день.

Но точно неизвестно, что же означает эта надпись, да и водителю, наверное, «пох».

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре водителям на авто оставляют красноречивые послания.

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