«Аффирмации» вышли на новый уровень: в Днепре заметили авто-пофигиста (ВИДЕО)

В Днепре на одном из жилых массивов заметили авто-пофигиста, на капоте которого написано «Мне пох».
Видео опубликовали местные Telegram-каналы.
Горожане предположили, что это «аффирмация» владельца на каждый день.
Но точно неизвестно, что же означает эта надпись, да и водителю, наверное, «пох».
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре водителям на авто оставляют красноречивые послания.
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