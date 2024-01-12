«Аффирмации» вышли на новый уровень: в Днепре заметили авто-пофигиста (ВИДЕО)

Эта "аффирмация" сейчас очень метко подчеркивает настроение многих днепрян.

В Днепре на одном из жилых массивов заметили авто-пофигиста, на капоте которого написано «Мне пох».

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

Горожане предположили, что это «аффирмация» владельца на каждый день.

Но точно неизвестно, что же означает эта надпись, да и водителю, наверное, «пох».

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре водителям на авто оставляют красноречивые послания.

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