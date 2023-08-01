Аферисты обманывают жителей Днепра, выдавая себя известным священником

Мошенники выдают себя за священника и выманивают деньги нужды выдуманных военных.

Об очередной мошеннической схеме рассказал священнослужитель Андрей Пинчук.

По словам священника, неизвестные рассылают сообщения от его имени и просят деньги. Схема очень проста. Мошенники берут фотографию со страницы батюшки и подписываются его именем. Затем пишут прихожанам, которые могут знать священнослужителя, с просьбой послать средства на нужды военных.

Там какие-то нищие снова, прикрываясь моим именем, собирают деньги. Не ведитесь, – пишет Андрей Пинчук на своей странице.

На этот раз мошенники просили для выдуманных военных, которые хотели связаться со своими родными.

Андрей Пинчук небезызвестный волонтер среди верующих, поэтому многие могут поверить аферистам и сбросить деньги.

В то же время напоминаем, что всегда стоит проверить, куда именно вы сбрасываете деньги, ведь сейчас многие пользуются доверчивостью людей и зарабатывают на этом.

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