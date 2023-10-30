Аферисты обманывали военных и правоохранителей в Днепропетровской области: детали схемы

Житель Донецкой области с криминальным прошлым придумал схему, чтобы обманывать клиентов государственного банка.

Как сообщили в СБУ, жертвами фишинговой схемы стали клиенты государственного банка, в том числе военные и правоохранители. Название финучреждения не раскрывают, но речь идет о ведущем банке Украины.

Организовал схему вынужденный переселенец из Донбасса, имеющий криминальное прошлое. Идею он позаимствовал у сокамерника, с которым сидел на временно оккупированной территории.

К схеме мужчина привлек еще троих человек.

Злоумышленник создавал фейковые телеграмы, полностью копируя чат для обращений клиентов одного из известных государственных банков страны. Клиенты обращались за помощью по финансовым вопросам в службу поддержки банка, используя фишинговую ссылку фейкового аналога чат-бота.

Получив личную информацию клиентов, мошенник через так называемых «дропов» (лиц, предоставляющих услуги пользования их финансовыми счетами) выводил денежные средства на собственные банковские карты.

Дельцу удалось обмануть не менее 100 людей. Сколько «заработал» мошенник — не уточняется.

Во время обысков у подозреваемого изъяли технику и другие доказательства. Теперь мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

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