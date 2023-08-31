Адвокат задержанного патрульного в Днепре сообщила, когда состоится суд

Напомним, защитница задержанного патрульного Юлия Сегеда считает, что нет оснований содержать его под стражей.

Как и обещала, сообщаю, что судебное заседание по избранию меры пресечения задержанному патрульному назначено. Я получила много уведомлений от СМИ. К сожалению, не могу ответить и дать комментарии всем. Поэтому могу дать мой комментарий после судебного заседания, – написала адвокат.

Об этом Юлия Сегеда сообщила на своей Facebook-странице.

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