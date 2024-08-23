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Адвокат из Днепра торговал незаполненными бланками мобилизационных повесток

Сегодня 14:47
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Адвокат, а ныне военнослужащий, вместе с сообщницей зарабатывал деньги, помогая мужчинам избегать мобилизации.

Новости Днепра про Адвокат из Днепра торговал незаполненными бланками мобилизационных повесток

Сотрудники ДБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении военнослужащему, который еще является и действующим адвокатом, а также его гражданской сообщнице. Они организовали бизнес на «уклонистах», сообщает Государственное бюро расследований.

Подозреваемые искали мужчин, не желающих служить и предлагали им «откосить» от армии. Чтобы потенциальные клиенты, скорее, соглашались на предложение, адвокат запугивал их рейдами ТЦК.

За 25 тысяч долларов можно было приобрести «белый» военный билет, то есть полное освобождение от военной службы. За эти деньги дельцы обещали уладить дела с «нужными» людьми в военкоматах и ​​получить решение ВЛК, которое сочтет призывника непригодным.

Тем, у кого нет денег на «белый» военный билет, предлагали более дешевую услугу — пустые мобилизационные бланки за 150 долларов. Мужчинам давали подлинный документ, со всеми необходимыми пометками. Дельцы обещали, что призывники при встрече с ТЦК смогут убедить военкомов, что уже имеют повестку.

Задержали адвоката и его сообщницу, когда они получали аванс за свои услуги. У фигурантов изъяли более полумиллиона гривен. Также следственные действия прошли в служебных кабинетах двух районных ТЦК и СП города Днепр.

Задержанным доложено о подозрении в получении неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

Ищут других причастных к схеме людей.

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