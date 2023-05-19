Адвокат из Днепра собирался подкупить местного прокурора

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
Так, 18 мая в Днепре происходили «громкие» задержания. В НАБУ раскрыли подробности одного из них.
По данным детективов, адвокат из Днепра подстрекал своего клиента дать взятку должностному лицу, занимающему одну из руководящих должностей в прокуратуре Днепропетровской области. За 4 миллиона гривен чиновник обещал не мешать работе предпринимателя.
Впрочем, предприниматель обратился в НАБУ и сообщил об этом случае. Адвоката задержали, когда он передавал первый транш в 20 тысяч долларов. Сегодня, 19 мая, ему официально объявили о подозрении. Следствие продолжается.
По предварительной информации, это были чиновники Слобожанской окружной прокуратуры Днепра, требовавшие взятку в размере 50% от прибыли компании. После получения денег они обещали не препятствовать работе компании.
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