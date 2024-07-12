Адская жара: в Днепре авто нагрелось до опасной температуры

В местных Telegram-каналах 11 июля днем распространили фото термометра, на котором можно увидеть смертельно опасный показатель температуры воздуха.
Горожанин на время оставил свой автомобиль под горящим солнцем, а когда вернулся к транспорту, вероятно, был шокирован от образовавшейся внутри жары. Тогда решил измерить температуру воздуха и получил невероятный показатель – +75.2 градусов за Цельсием.
Напомним, вчера, 11 июля, в середине дня температура воздуха на улице составляла +36°С. Кроме того, в ближайшие дни температура может повыситься, столбики на термометрах могут дойти до +40 градусов и выше.
При такой температуре важно уберечь не только себя, но и свой транспорт от воздействия прямых солнечных лучей и высоких температур, ведь это может оказаться опасным не только для водителей, но и для окружающих.
Следует отметить, что согласно исследованиям экспертов, человек может выдержать до +35 °С, однако не выше.
В Госпродпотребслужбе рассказали о том, как уберечь себя от теплового удара.
– Избегайте чрезмерной жары. Самые жаркие часы (с 10 до 16 часов) проводите в тени или в помещении, избегайте прямых солнечных лучей.
– Охлаждайте помещение. Чтобы сохранить электроэнергию, не используйте кондиционеры. Открывайте на ночь окна, а днем наоборот закрывайте. Можно повесить на окна световозвращающую пленку.
– Охлаждайте тело. Как можно чаще принимайте прохладный душ или обтирайтесь прохладной водой.
– Пейте много жидкости. Регулярно пейте воду или другие напитки без сахара и кофеина, даже если вы не испытываете жажды.
– Носите легкую одежду. Выбирайте светлую, просторную одежду из натуральных тканей.
— Избегайте физических нагрузок в жару. Ограничьте физическую активность в самые жаркие часы дня.
– Уделяйте внимание знакам теплового стресса. Следите за своим самочувствием и самочувствием близких. Если знаете одиноких людей, не забудьте спросить об их здоровье.
– Не оставляйте детей и животных в закрытых автомобилях даже с включенным кондиционером! Это может быть опасно для их жизни!
Напомним, в связи с жарой в Днепре сохраняется V уровень опасности. Также недавно мы писали о том, что назвали ориентировочную дату, когда адская жара отступит с Днепра.
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