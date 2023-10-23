Адресов стало больше: где в Днепре сегодня выключат свет на 9 часов
Еще есть время зарядить телефон!
Сегодня, 23 октября, в Днепре выключат свет с 8:00 до 17:00.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак,
23 октября с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
ул. Василия Слипака: 51;
ул. Гладкова: 37, 38-А, 39;
ул. Ангарская: 1-14;
ул. Астраханская: 1-7, 7-А, 8-22;
ул. Мартовская: 7-21 (нечетные);
ул. Отрадная: 1, 2, 2-А, 3-6, 6-Б, 7, 8, 10-13;
ул. Говорова: 1, 1-А, 2, 2-А, 3-8, 10-16 (четные);
ул. Днепровская: 1-12, 12-А, 13, 13/1, 14-21, 21-А, 22;
ул. Эстонская: 1-18, 18-А, 19-24;
ул. Константиновская: 1-12, 12-А, 13-16, 18;
ул. Ленская: 1-9, 9/1, 10-12, 12-А, 13, 14;
ул. Макаренко: 1-8, 8-А, 9-15, 15-А, 16-22, 22-А, 23-27, 29, 31;
ул. Монтажная: 1-22;
ул. Моцарта: 1–14;
ул. Новикова-Прибоя: 1-А, 2-22;
ул. Александры Рындовской: 1-5, 5-А, 6-67, 67-А, 68-80, 82-88, 88-А, 89-92, 94-118 (четные);
ул. Павла Тычины: 1, 1-В, 3, 5, 7;
ул. Патриотическая: 1-13 (нечетные), 15-А, 15-Б, 17, 19, 21;
ул. Печерская: 1, 1-А, 2, 3, 3-А, 4-7, 9-17 (нечетные);
ул. Привольная: 1-4, 4-А, 5, 7, 7А, 9-22, 22-А;
ул. Августовская: 7, 9, 11, 11-А, 13, 13-А, 13-Б, 15, 15-А, 17-29 (нечетные);
ул. Серпуховская: 1-14;
ул. Солидарная: 1, 1-А, 3, 4-А, 5-15 (нечетные);
ул. Старицкого: 3, 5-22;
ул. Старова: 1-22; ул. Сурская: 30, 32-39, 39-А, 40-69, 69-А, 70-96, 98-117, 119-129, 131-143 (нечетные);
ул. Филатова: 1-5, 7;
ул. Аэродром: 10, 11, 14-17, 268;
ул. Аэропорт: 39, 79, 113, 114, 169, 320, 436;
ул. Строителей: 10Т, 295, 305.
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
(056) 732-12-12;
(095) 732-12-12;
(096) 732-12-12;
(073) 732-12-12.
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